أونروا: لا أحد في غزة يجهل دور الأردن والهيئة الهاشمية في الدعم والإغاثة

وقال "نحن في أونروا لا نكذب"، ودور الأردن ودعمه للفلسطينيين تاريخي.
وأعربت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الخميس، عن استغرابها ورفضها قيام موقع يُدار من لندن بنشر مواد مضللة تحمل الأكاذيب والافتراءات على الجهد الأردني الإنساني والإغاثي المبذول منذ أواخر العام 2023 لدعم الأهل في قطاع غزة.
ولفت إلى أن الأردن، عام 2009، أرسل المساعدات ومئات الشاحنات التي تحمل المواد الإغاثية عندما كان قطاع غزة يتعرض للحرب.
وأوضح أن الأردن كان يسأل عن الاحتياجات المطلوبة للقطاع ويرسلها.
ولفت إلى أن المساعدات الأردنية غير مرتبطة فقط بالسابع من أكتوبر 2023؛ بل هي قبل ذلك، لأن مساعدة الفلسطينيين جزء من تفكير الأردن.
وشدد أبو حسنة على أن الأردن خلق حقائق ووقائع على الأرض تتحدث عن دوره في إسناد قطاع غزة والفلسطينيين.
وقال إن الهيئة الخيرية الهاشمية لم تتدخل في توزيع المساعدات، بل كانت تتم عبر أونروا.
وأضاف: "المساعدات التي كانت تصلنا من الأردن، ولم تتدخل الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية في إيصالها لمستحقيها؛ بل اعتمدت على وكالة الأونروا في توزيعها"، وفق أبو حسنة.
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