أيمن الصفدي لـ CNN: الأردن لا يمكنه تحمل المزيد من اللاجئين.. هذه مسألة استقرار

وصرّح الصفدي لمذيعة CNN إيرين برنيت: "لا يمكننا تحمل المزيد من اللاجئين نحن أكبر مستضيف للاجئين في المنطقة"، وتابع: "35% من سكاننا لاجئين".
ويستضيف الأردن أكثر من 700 ألف لاجئ من الدول المجاورة وحوالي 2.4 مليون لاجئ فلسطيني مسجل، وفقاً للأمم المتحدة.
وأكثر من نصف سكان الأردن من أصل فلسطيني، ما يشير إلى حدوث تغيير ديموغرافي في البلاد في حال وجود تدفق آخر للفلسطينيين.
وقال الصفدي: "بالنسبة لنا في الأردن، إنها مسألة استقرار وأمن، وبالتالي فإن موقفنا هو أن علينا حل القضية الفلسطينية في فلسطين على أرض فلسطينية".
ورداً على تعليقات ترامب المتكررة بأن الأردن يجب أن يستقبل الفلسطينيين من غزة، قال الملك عبد الله للصحفيين في المكتب البيضاوي إن خطة أخرى ستطرحها مصر ودول عربية أخرى، وأن المناقشات يتم التخطيط لها من جانب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.
cnn arabic
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