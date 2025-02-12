 
الأربعاء 2025-02-12 12:11 م
 

أيمن الصفدي لـ CNN: الأردن لا يمكنه تحمل المزيد من اللاجئين.. هذه مسألة استقرار

وزير الخارجية أيمن الصفدي
وزير الخارجية أيمن الصفدي
الأربعاء، 12-02-2025 10:36 ص
الوكيل الإخباري-  قال وزير الخارجية ، أيمن الصفدي، أمس الثلاثاء عقب اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملك عبدالله الثاني بن الحسين في البيت الأبيض بأن الأردن "لا يستطيع قبول المزيد من اللاجئين" ،وذلك بعد اقتراح الرئيس الأمريكي مرة أخرى نزوح الفلسطينيين في غزة إلى الدول المجاورة .اضافة اعلان


وصرّح الصفدي لمذيعة CNN إيرين برنيت: "لا يمكننا تحمل المزيد من اللاجئين نحن أكبر مستضيف للاجئين في المنطقة"، وتابع: "35% من سكاننا لاجئين". 

ويستضيف الأردن أكثر من 700 ألف لاجئ من الدول المجاورة وحوالي 2.4 مليون لاجئ فلسطيني مسجل، وفقاً للأمم المتحدة.

وأكثر من نصف سكان الأردن من أصل فلسطيني، ما يشير إلى حدوث تغيير ديموغرافي في البلاد في حال وجود تدفق آخر للفلسطينيين. 

وقال الصفدي: "بالنسبة لنا في الأردن، إنها مسألة استقرار وأمن، وبالتالي فإن موقفنا هو أن علينا حل القضية الفلسطينية في فلسطين على أرض فلسطينية". 

ورداً على تعليقات ترامب المتكررة بأن الأردن يجب أن يستقبل الفلسطينيين من غزة، قال الملك عبد الله للصحفيين في المكتب البيضاوي إن خطة أخرى ستطرحها مصر ودول عربية أخرى، وأن المناقشات يتم التخطيط لها من جانب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان. 

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