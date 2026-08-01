أين سجلت أعلى درجة حرارة في الأردن السبت؟

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة الأرصاد الجوية، أن محطة الأزرق سجلت أعلى درجة حرارة عظمى على مستوى الأردن حتى الساعة التاسعة مساء من السبت، بعدما بلغت 45.1 درجة مئوية، بالتزامن مع استمرار تأثر الأردن بكتلة هوائية حارة.

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وبحسب بيانات محطات الرصد الجوي التابعة للإدارة، حلت دير علا في المرتبة الثانية بدرجة حرارة بلغت 44.4 درجة مئوية، تلتها الباقورة بـ44.1 درجة، ثم غور الصافي بـ43.7 درجة.



وسجلت محطة الصفاوي 42.3 درجة مئوية، فيما بلغت الحرارة في مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة 42.0 درجة.



كما أظهرت البيانات تسجيل 41.5 درجة مئوية في وادي الضليل، و41.2 درجة في الغباوي، في حين بلغت الحرارة 41.0 درجة في كل من الزرقاء وميناء العقبة، وسجلت الجفر 40.2 درجة مئوية.