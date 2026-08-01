أين سجلت أعلى درجة حرارة في الأردن السبت؟

وبحسب بيانات محطات الرصد الجوي التابعة للإدارة، حلت دير علا في المرتبة الثانية بدرجة حرارة بلغت 44.4 درجة مئوية، تلتها الباقورة بـ44.1 درجة، ثم غور الصافي بـ43.7 درجة.
وسجلت محطة الصفاوي 42.3 درجة مئوية، فيما بلغت الحرارة في مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة 42.0 درجة.
كما أظهرت البيانات تسجيل 41.5 درجة مئوية في وادي الضليل، و41.2 درجة في الغباوي، في حين بلغت الحرارة 41.0 درجة في كل من الزرقاء وميناء العقبة، وسجلت الجفر 40.2 درجة مئوية.
وأكدت إدارة الأرصاد الجوية استمرار مراقبة تطورات الحالة الجوية على مدار الساعة، وإصدار التحديثات أولاً بأول، داعية المواطنين إلى اتباع الإرشادات الوقائية، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب السوائل، لا سيما لكبار السن والأطفال والعاملين في المواقع المكشوفة.
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