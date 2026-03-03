إبراهيموفيتش وبلانار يؤكدان للصفدي تضامن بلدَيْهما مع الأردن

وبحث الصفدي ونظيراه تداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، وآفاق استعادة الأمن والاستقرار.
وجدّد الصفدي إدانة الهجمات الإيرانية غير المُبرَّرة على أراضي الأردن وعلى دول عربية شقيقة، مؤكدًا أنّ المملكة ستتخذ كلّ الخطوات اللازمة والمتاحة لحماية مواطنيها وأمنها واستقرارها وسيادتها، وتتضامن بالمطلق مع دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة في كلّ ما تتخذه من خطوات لمواجهة الاعتداءات الإيرانية وحماية مواطنيها وأمنها واستقرارها.
وأكّد إبراهيموفيتش وبلانار تضامن بلدَيْهما مع الأردن.
