إبراهيم صبرة يعلن نجاح عمليته الجراحية

وثمن صبرة جهود الكادر الطبي الذي أشرف على علاجه، بقيادة الدكتور محمود أبو السعود، كما خص بالشكر الكادر الطبي في المستشفى بقيادة الدكتور محمد خريسات، مشيدا بالرعاية الطبية التي تلقاها طوال فترة العلاج.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن يكشف تفاصيل الاعتداء على موظفي حراج في جرش
-
صدور إرادة ملكية سامية
-
السرحان في ضيافة هيثم الوكيل عبر أثير ميلودي - فيديو
-
الصفدي يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع في المنطقة
-
وزارة الأوقاف توقع مذكرة لفرز وإعادة تدوير النفايات بالمساجد
-
توضيح حول مصدر عينات الجميد المخالفة
-
حافلات لنقل المواطنين مجانا إلى مقر محافظة مادبا الجديد
-
الإئتمان العسكري يحتفل بمرور 15 عاما على مسيرة من العطاء المؤسسي