إبراهيم صبرة يعلن نجاح عمليته الجراحية

الوكيل الإخباري - كشف لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم إبراهيم صبرة عن نجاح العملية الجراحية التي خضع لها في الكاحل الأيسر، وذلك بعد إصابة استدعت إجراء تنظير للمفصل مع إصلاح وتثبيت الأربطة الممزقة وتثبيت المفصل الظنبوبي الشظوي.

اضافة اعلان

وقال صبرة إن العملية أجريت يوم الخميس الموافق 11 حزيران 2026 تكللت بالنجاح ولله الحمد.

وأعرب عن شكره وتقديره لكل من تواصل معه واطمأن على صحته خلال الفترة الماضية، كما وجه شكره الخاص إلى سمو الأمير علي بن الحسين على دعمه واهتمامه المستمر بلاعبي المنتخب الوطني.



وثمن صبرة جهود الكادر الطبي الذي أشرف على علاجه، بقيادة الدكتور محمود أبو السعود، كما خص بالشكر الكادر الطبي في المستشفى بقيادة الدكتور محمد خريسات، مشيدا بالرعاية الطبية التي تلقاها طوال فترة العلاج.