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"إبر فيلر" وماركات عالمية مزورة .. مفاجآت بشقة مضبوطة في عمان

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 16-07-2025 09:19 م
الوكيل الإخباري-   في عملية رقابية، داهمت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء، برئاسة مديرها العام الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة ومركز أمن الشميساني والأمن الوقائي، شقة سكنية في العاصمة عمّان تُستخدم بشكل مخالف لتصنيع مستحضرات تجميل، في مخالفة تهدد الصحة العامة.اضافة اعلان


وأسفرت المداهمة عن ضبط مواد كيميائية سريعة الاشتعال تُستخدم في تصنيع مستحضرات التجميل، إضافة إلى مواد معدّة للحقن مثل "الفيلر" تم ضبطها قبل دخولها في عملية التصنيع، ما يُشكّل خطرًا جسيمًا على السلامة العامة وصحة المستهلكين.

وكشف الدكتور مهيدات في مداخلة صحفية الأربعاء، أن الشقة كانت تحوي مجموعة كبيرة من المواد الكيميائية "كالكبريت" ومواد تغليف (بكجات) تحمل شعارات ماركات تجميل عالمية، في محاولة واضحة لتزويرها وتسويقها على أنها أصلية.

وباشرت المؤسسة، وفق مهيدات، إجراءات إحالة القائمين على الموقع إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني، مؤكداً أن فرق الرقابة والتفتيش ستواصل جهودها لضبط أي ممارسات غير قانونية تمس صحة وسلامة المواطنين.

وشارك في المداهمة عدد من مسؤولي المؤسسة، من بينهم رئيس قسم التفتيش الدوائي ورئيس قسم التفتيش والمتابعة في مديرية الأجهزة والمستلزمات الطبية.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة حملات رقابية مكثفة تنفذها المؤسسة لضبط الأسواق، والحيلولة دون ترويج مستحضرات مغشوشة أو مجهولة المصدر في السوق المحلي.
 
 
gnews

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