إبسوس: غالبية الأردنيين متفائلون بمستقبل الاقتصاد وتحسن أوضاعهم المالية

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية للأوضاع المالية الشخصية، أظهر التقرير نظرة متفائلة لدى غالبية المستطلعة آراؤهم، إذ يرى 54 بالمئة أن وضعهم المالي الشخصي سيكون أقوى خلال الأشهر الستة المقبلة، فيما يتوقع 16 بالمئة بقاء أوضاعهم المالية عند مستوياتها الحالية.
وتشير هذه النتائج إلى ارتفاع مستوى التفاؤل لدى المواطنين بشأن تحسن قدراتهم المالية، في ضوء التوقعات المرتبطة بمسار النشاط الاقتصادي وفرص التحسن في مختلف القطاعات.
وتعكس نتائج المؤشر تنامي مستوى الثقة بالتطورات الاقتصادية والجهود المبذولة لتعزيز النمو وتحسين البيئة الاقتصادية، في ظل البرامج والمبادرات الهادفة إلى دعم القطاعات الإنتاجية، وجذب الاستثمارات، وتوفير المزيد من فرص العمل.
-
أخبار متعلقة
-
بيان أمني حول انفجار قنبلة يدوية قديمة في العاصمة عمان
-
وفد أطفال الأردن يشارك في ختام البرلمان العربي للطفل بالشارقة
-
الأمسية الرابعة لمهرجان صيف عمان تبهج الحضور بأجوائها الغنائية
-
بني مصطفى: المرأة الأردنية شريك أساسي في بناء الدولة الحديثة
-
حداد تحرز برونزية آسيا للشباب بالجوجيتسو
-
وزير الشباب يبحث مع أندية المحترفين في إربد مشروع تأهيل أرضية ملعب الحسن
-
نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي
-
انطلاق أعمال ملتقى "الألكسو" للمكفوفين وضعاف البصر