إبسوس: غالبية الأردنيين متفائلون بمستقبل الاقتصاد وتحسن أوضاعهم المالية

11:56 م

الوكيل الإخباري- أظهر تقرير مؤشر "إبسوس" لثقة المستهلك للربع الثاني من العام الحالي مؤشرات إيجابية تجاه المسار العام في الأردن والأداء الاقتصادي، إذ يرى 65 بالمئة من الأردنيين أن الأمور في المملكة تسير في الاتجاه الصحيح، فيما عبّر 60 بالمئة من المستطلعة آراؤهم عن اعتقادهم بأن الاقتصاد الأردني يسير في اتجاه إيجابي. اضافة اعلان





وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية للأوضاع المالية الشخصية، أظهر التقرير نظرة متفائلة لدى غالبية المستطلعة آراؤهم، إذ يرى 54 بالمئة أن وضعهم المالي الشخصي سيكون أقوى خلال الأشهر الستة المقبلة، فيما يتوقع 16 بالمئة بقاء أوضاعهم المالية عند مستوياتها الحالية.



وتشير هذه النتائج إلى ارتفاع مستوى التفاؤل لدى المواطنين بشأن تحسن قدراتهم المالية، في ضوء التوقعات المرتبطة بمسار النشاط الاقتصادي وفرص التحسن في مختلف القطاعات.



وتعكس نتائج المؤشر تنامي مستوى الثقة بالتطورات الاقتصادية والجهود المبذولة لتعزيز النمو وتحسين البيئة الاقتصادية، في ظل البرامج والمبادرات الهادفة إلى دعم القطاعات الإنتاجية، وجذب الاستثمارات، وتوفير المزيد من فرص العمل.





