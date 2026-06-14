إتاحة كتب مواد التخصص للمسار الأكاديمي للصفين الحادي عشر والثاني عشر

وأتاح المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم، عبر موقعه الإلكتروني، النسخ الإلكترونية من كتب مواد التخصص للمسار الأكاديمي للصفين الحادي عشر والثاني عشر، للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2026/2027.
وتأتي إتاحة هذه الكتب ضمن جهود المركز في توفير المصادر التعليمية المعتمدة بصيغتها الإلكترونية، وإتاحتها للطلبة والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور عبر الموقع الرسمي، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى المحتوى التعليمي ودعم الاستعداد للعام الدراسي المقبل.
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