الوكيل الإخباري- أعلن المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم عن إتاحة كتب مواد التخصص للمسار الأكاديمي للصفين الحادي عشر والثاني عشر.

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وأتاح المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم، عبر موقعه الإلكتروني، النسخ الإلكترونية من كتب مواد التخصص للمسار الأكاديمي للصفين الحادي عشر والثاني عشر، للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2026/2027.