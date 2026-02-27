إتلاف كميات من الموز غير الصالحة للإستهلاك في إربد

الوكيل الإخباري- أتلفت كوادر الشؤون الصحية في بلدية إربد الكبرى، اليوم الجمعة، 1188 كيلوغرامًا من الموز غير الصالحة للاستهلاك البشري، ضمن حملاتها الرقابية على الأسواق خلال شهر رمضان المبارك.

