الخميس 2026-02-26 11:39 م

إتلاف كميات من الموز والبطاطا غير الصالحة للاستهلاك في إربد

الخميس، 26-02-2026 11:10 م

الوكيل الإخباري-   أتلفت كوادر الشؤون الصحية في بلدية إربد الكبرى، اليوم الخميس، 390 كيلوغرامًا من الموز و7 أطنان من البطاطا غير الصالحة للاستهلاك، ضمن حملاتها الرقابية على الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، وفق رئيس لجنة البلدية عماد العزام.

وقال العزام، إن الكميات المضبوطة تعرضت لسوء تخزين وظهرت عليها علامات التعفن، مشيرًا إلى أنه تم إتلاف جميع الكميات وفقًا للأنظمة والتعليمات المتبعة.

 
 


