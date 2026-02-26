إتلاف كميات من الموز والبطاطا غير الصالحة للاستهلاك في إربد

الوكيل الإخباري- أتلفت كوادر الشؤون الصحية في بلدية إربد الكبرى، اليوم الخميس، 390 كيلوغرامًا من الموز و7 أطنان من البطاطا غير الصالحة للاستهلاك، ضمن حملاتها الرقابية على الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، وفق رئيس لجنة البلدية عماد العزام.

