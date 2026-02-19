إتلاف 112 كيلوغراماً من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في إربد

الوكيل الإخباري- أتلفت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة إربد، اليوم الخميس، 112 كيلوغراماً من المواد التموينية المنتهية الصلاحية خلال جولة رقابية على الأسواق في أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقال محافظ إربد بالإنابة الدكتور رائد الجعافرة إنه جرى إتلاف كامل الكميات التي تحوي مواد تموينية ومعلبات وسكاكر وفق التعليمات والأنظمة المتبعة.