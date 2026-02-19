الخميس 2026-02-19 08:06 م

إتلاف 112 كيلوغراماً من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في إربد

ت
تعبيرية
 
الخميس، 19-02-2026 07:41 م

الوكيل الإخباري-  أتلفت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة إربد، اليوم الخميس، 112 كيلوغراماً من المواد التموينية المنتهية الصلاحية خلال جولة رقابية على الأسواق في أول أيام شهر رمضان المبارك.

اضافة اعلان


وقال محافظ إربد بالإنابة الدكتور رائد الجعافرة إنه جرى إتلاف كامل الكميات التي تحوي مواد تموينية ومعلبات وسكاكر وفق التعليمات والأنظمة المتبعة.


وأكد الجعافرة، أن الجولات الرقابية ستستمر على الأسواق طوال شهر رمضان المبارك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضمن خطة معدة لتكثيف الرقابة الصحية حفاظا على السلامة العامة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

عربي ودولي ترامب: على إيران أن تبرم صفقة وإلا ستحدث أمور سيئة

و

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة الى 72069 شهيدا

ت

أخبار محلية إتلاف 112 كيلوغراماً من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في إربد

ز

أخبار الشركات (نهج المنار GWM الأردن) تطلق حملتها الرمضانية (الفرحة فرحتين) لعملائها في المملكة

و

فلسطين "الأونروا": الأوضاع الإنسانية في غزة لا تزال متردية وقيود على وصول المساعدات

ز

أخبار محلية الصناعة والتجارة تنظم ورشة عمل حول "التجارة في الخدمات"

و

عربي ودولي ما الذي يؤخر قرار واشنطن النهائي في توجيه ضربة لإيران؟.. إن بي سي توضح

و

أخبار محلية "الحسين للإبداع" يكرم الفائزين بجوائز الصندوق



 






الأكثر مشاهدة