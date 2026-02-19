إتلاف 112 كيلوغراماً من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في إربد

وقال محافظ إربد بالإنابة الدكتور رائد الجعافرة إنه جرى إتلاف كامل الكميات التي تحوي مواد تموينية ومعلبات وسكاكر وفق التعليمات والأنظمة المتبعة.
وأكد الجعافرة، أن الجولات الرقابية ستستمر على الأسواق طوال شهر رمضان المبارك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضمن خطة معدة لتكثيف الرقابة الصحية حفاظا على السلامة العامة.
