إجراءات إدارية وتنظيمية مشددة لتعزيز حماية الثروة الحرجية في الكورة

الوكيل الإخباري- أكد مدير زراعة لواء الكورة، المهندس سالم الخصاونة، أن المديرية باشرت بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الإدارية والتنظيمية المشددة في شعبة الحراج، في إطار حرصها المتواصل على حماية الثروة الحرجية ومنع أي اعتداء أو استغلال غير قانوني، وتنظيم العملين الإداري والميداني، بما يضمن أعلى درجات الانضباط وتحمل المسؤولية. اضافة اعلان





وقال الخصاونة إن المديرية قامت بمراجعة آليات العمل الحراجي وتعزيز أدوات الرقابة والمتابعة الميدانية، بما يضمن سد أي ثغرات تنظيمية وتصويب المسار بما يخدم المصلحة العامة ويحمي الموارد الحرجية من أي تجاوزات، ومعالجة الملاحظات التي تم رصدها، حيث جرى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الأحطاب المصادرة أو الناتجة عن الاستثمار وحصرها داخل حرم المديرية وفي مواقع معتمدة أصوليًا.



وأضاف أن الإجراءات شملت إعادة تنظيم المناوبات والدوريات الميدانية، ورفع تقارير خطية تفصيلية توضح مناطق التغطية والإجراءات المتخذة وأي ملاحظات ميدانية، بما يعكس جدية الأداء ويعزز المتابعة والمساءلة.



وأكد أن التعليمات الجديدة شددت على ضرورة التزام الطوافين بالدوام الرسمي والعمل الميداني ضمن مناطق الاختصاص المحددة، وعدم مغادرة مواقع العمل إلا بموافقات رسمية أصولية، إلى جانب إلزامهم بتقديم تقارير أسبوعية مفصلة توضح طبيعة العمل والملاحظات والاحتياجات الميدانية، بهدف تحسين الأداء ورفع مستوى الجاهزية.



وأوضح أن الإدارة أكدت بشكل واضح على عدم التعامل مع الأحطاب داخل المناطق الحرجية إلا بموافقات خطية رسمية أصولية، حفاظًا على الثروة الحرجية وتنفيذًا للتشريعات الناظمة، ورفع تقارير دورية توضح واقع الدوريات والمناوبات وأداء الكوادر الميدانية وأي معيقات قد تؤثر على سير العمل، مؤكداً أن الإدارة تتابع هذه التقارير بشكل منتظم ولن تتهاون مع أي تقصير في المتابعة أو التنفيذ.



وشدد على أن المديرية تؤكد التزامها الكامل بتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة للعمل الحراجي، وعدم السماح ببيع أو نقل أو توزيع الأحطاب خارج حدود اللواء إلا بموجب تفويض خطي أصولي صادر عن مدير الزراعة، موضحًا أن الإجراءات شملت تنظيم استخدام وسائل التدفئة في محطة برقش ومنع استخدام الأحطاب والالتزام بصوبة الكاز حفاظًا على الموارد الحرجية.



وأكد أن الإدارة مستمرة في المتابعة اليومية ولن تتهاون في معالجة أي تقصير أو خلل، حفاظًا على الثروة الحرجية وتعزيزًا لسيادة القانون وحرصًا على المصلحة العامة.

