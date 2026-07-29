إجراءات جديدة لتسريع حركة البضائع عبر ميناء العقبة والمعابر الحدودية

وحضر الاجتماع أمين عام وزارة النقل، فارس أبو دية، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري، رياض الخرابشة، إلى جانب نقباء وأعضاء كل من نقابة وكلاء ملاحة الأردن، والنقابة اللوجستية، ونقابة شركات التخليص ونقل البضائع، وغرفة تجارة عمّان، وغرفة تجارة الأردن، حيث جرى استعراض أبرز التحديات التشغيلية التي تواجه حركة الاستيراد والتصدير والترانزيت، والاتفاق على حزمة من الإجراءات الكفيلة بتذليل العقبات وتسريع انسياب البضائع.
وأكد المجتمعون ضرورة تسريع إجراءات التخليص الجمركي والمعاينة، وتقليص فترة انتظار البواخر في ميناء العقبة، وخفض مدة مكوث الحاويات، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات اللوجستية، وتقليل الكلف على المستوردين والمصدرين، وتعزيز تنافسية ميناء العقبة بوصفه محورًا رئيسيًا لحركة التجارة الإقليمية وخدمات الترانزيت.
وشدد الوزيران على مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، واتخاذ إجراءات تنفيذية سريعة لمعالجة أي معيقات قد تؤثر في انسيابية حركة البضائع، بما يضمن استدامة تدفق السلع، والمحافظة على جاهزية منظومة النقل والخدمات اللوجستية لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية.
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