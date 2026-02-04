الأربعاء 2026-02-04 08:54 ص

إجراءات جديدة مرتقبة تسهّل عودة اللاجئين السوريين طوعًا إلى بلادهم

أرشيفية
أرشيفية
 
الأربعاء، 04-02-2026 08:40 ص
الوكيل الإخباري-   كشفت وزارة الداخلية أنها تجري حاليًا دراسة وبحثًا مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لرفع قيمة المساعدات النقدية (البالغة 100 دولار) للعودة الطوعية للاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق، الراغبين بالعودة إلى بلدهم.اضافة اعلان


وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، عبد الكريم أبو دلو، إن الوزارة اتخذت إجراءات لتسهيل عملية العودة الطوعية للاجئين السوريين، من بينها اعتماد بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية لمغادرة الأردن، بالنسبة لمن لا يحملون وثائق سفر إلى بلادهم.

وأشار أبو دلو إلى أن الوزارة سمحت للاجئ السوري الراغب في المغادرة طواعية بنقل الأثاث الخاص به إلى بلده.

وبيّن أن عدد اللاجئين السوريين الذين غادروا الأردن طواعية إلى بلدهم منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى 31 كانون الثاني 2026 وصل إلى 184,827 لاجئًا.

وبحسب بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، بلغ عدد اللاجئين المسجلين لديها نحو 444 ألفًا حتى نهاية الشهر الماضي، منهم 413 ألف لاجئ سوري، يشكّلون ما نسبته 94% من إجمالي اللاجئين في المملكة.

وشددت المفوضية على أن العودة إلى سوريا تبقى خيارًا شخصيًا وطوعيًا بالكامل، مؤكدة أنها لا تروّج للعودة ولا تدفع اللاجئين لاتخاذ هذا القرار، بل تقتصر مهمتها على توفير المعلومات والدعم اللازمين لتمكين كل لاجئ من اتخاذ قراره بحرية وباستناد إلى فهم كامل للظروف داخل سوريا.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

6 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

فلسطين 6 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

شعار شركة إنفيديا

عربي ودولي توقف مبيعات رقائق إنفيديا إلى الصين

أرشيفية

أخبار محلية إجراءات جديدة مرتقبة تسهّل عودة اللاجئين السوريين طوعًا إلى بلادهم

تحت تهديد ترامب .. واشنطن ومكسيكو تتوصلان إلى اتفاق مائي

عربي ودولي تحت تهديد ترامب .. واشنطن ومكسيكو تتوصلان إلى اتفاق مائي

مدمرة الصواريخ

عربي ودولي سفن حربية أميركية تصل قبالة سواحل هايتي

حادث دهس بالعاصمة وتحويل السير القادم من العقبة احترازياً بعد حادث خطير

أخبار محلية حادث دهس بالعاصمة وتحويل السير القادم من العقبة احترازياً بعد حادث خطير

حاملة الطائرات الأميركية

عربي ودولي أكسيوس: المحادثات الأميركية الإيرانية تنعقد في سلطنة عُمان الجمعة

إعلان مخرجات الحوار الاجتماعي بشأن "اكتوارية الضمان" اليوم

أخبار محلية إعلان مخرجات الحوار الاجتماعي بشأن "اكتوارية الضمان" اليوم



 






الأكثر مشاهدة