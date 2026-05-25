إجراءات رقابية وبيئية مكثفة في الطفيلة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك

الوكيل الإخباري-    دعت بلدية الطفيلة الكبرى أصحاب المواشي والقائمين على حظائر بيع الأضاحي والملاحم إلى الالتزام بالمواقع المحددة لبيع الأضاحي، حفاظا على السلامة العامة والنظافة والمظهر الجمالي في المناطق الإدارية الخمس التابعة للبلدية، وذلك مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد رئيس لجنة البلدية الدكتور محمد الكريمين، أن اللجان الصحية في الطفيلة خصصت موقعا رئيسيا لبيع الأضاحي في ساحة المدينة الحرفية بمنطقة المنصورة قبالة مسلخ المواشي، إلى جانب مواقع أخرى في مناطق العيص والعين البيضاء تم ترخيصها وفق اشتراطات صحية وضمن إجراءات رقابية وبيئية تهدف إلى الحد من انتشار الروائح الكريهة ومخلفات المواشي داخل المناطق السكنية والتجارية.
وأوضح الكريمين أن البلدية أعدت برنامجا متكاملا للجولات الرقابية والتفتيشية على الموقع المخصص لبيع الأضاحي، للتأكد من التزام التجار وأصحاب الحظائر بشروط النظافة العامة والمحافظة على البيئة، إلى جانب منع الذبح العشوائي على جوانب الشوارع الرئيسية والفرعية.

 
 


