إجراءات رقابية وبيئية مكثفة في الطفيلة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك

وأكد رئيس لجنة البلدية الدكتور محمد الكريمين، أن اللجان الصحية في الطفيلة خصصت موقعا رئيسيا لبيع الأضاحي في ساحة المدينة الحرفية بمنطقة المنصورة قبالة مسلخ المواشي، إلى جانب مواقع أخرى في مناطق العيص والعين البيضاء تم ترخيصها وفق اشتراطات صحية وضمن إجراءات رقابية وبيئية تهدف إلى الحد من انتشار الروائح الكريهة ومخلفات المواشي داخل المناطق السكنية والتجارية.
وأوضح الكريمين أن البلدية أعدت برنامجا متكاملا للجولات الرقابية والتفتيشية على الموقع المخصص لبيع الأضاحي، للتأكد من التزام التجار وأصحاب الحظائر بشروط النظافة العامة والمحافظة على البيئة، إلى جانب منع الذبح العشوائي على جوانب الشوارع الرئيسية والفرعية.
-
أخبار متعلقة
-
طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/10 تحتفل بعيد الاستقلال الـ 80 للمملكة
-
طلب متزايد على الدينار لدى شركات الصرافة المحلية
-
البترا تحتفي بعيد الاستقلال الـ 80 للمملكة بمسيرات وتزيين الشوارع بالأعلام الأردنية
-
العيسوي يستقبل الطفل كرم الكفريني ويثمّن اعتزازه بالقيادة الهاشمية ومسيرة الوطن
-
العيسوي: الاستقلال محطةٌ عز وكرامة.. والأردن بقيادة الملك دولة مواقف ثابتة ومبادئ راسخة
-
465 منشأة تعمل بنظام "حكيم" وسط توقعات بزيادة العدد مع نهاية العام
-
المعايطة: التحديث السياسي هو خيار الدولة الأردنية
-
من أول ذهبية عربية إلى كأس العالم.. رحلة إنجاز أردنية ملهمة في عيد الاستقلال الـ 80