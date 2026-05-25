إجراءات رقابية وبيئية مكثفة في الطفيلة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك

الوكيل الإخباري- دعت بلدية الطفيلة الكبرى أصحاب المواشي والقائمين على حظائر بيع الأضاحي والملاحم إلى الالتزام بالمواقع المحددة لبيع الأضاحي، حفاظا على السلامة العامة والنظافة والمظهر الجمالي في المناطق الإدارية الخمس التابعة للبلدية، وذلك مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.

