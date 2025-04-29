إجراءات صارمة من هيئة النقل حول منح تصاريح الرحلات المدرسية

10:28 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/729159 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- وضعت هيئة تنظيم النقل البري عدداً من الإجراءات والضوابط للتأكيد على منح تصاريح الرحلات المدرسية بالتوازي مع التعليمات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم فيما يخص الرحلات المدرسية، تهدف إلى توفير وسائط نقل آمنة حفاظاً على سلامة الطلبة. اضافة اعلان





وأوضحت الناطق الإعلامي في الهيئة الدكتورة عبله وشاح، أن الهيئة أصدرت تعميماً لمكاتبها في المحافظات وتوجههم بأنه؛ يتوجب على مالك الحافلة إبراز الموافقة الأصلية الصادرة عن مديرية التربية والتعليم في المحافظة المعنية متضمنة موديل الحافلة ورقمها ورخصة اقتناء للحافلة سارية المفعول بالإضافة إلى اسم المدرسة والوجهة وتاريخ الرحلة.



وأشارت الدكتورة وشاح أن المكتب المعني يقوم بمخاطبة إدارة ترخيص السواقين والمركبات لإجراء الفحص الفني اللازم للحافلة للتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للسير على الطرقات لغايات تسيير الرحلة المدرسية داخل حدود المملكة.



وأضافت أنه في حال إبراز الفحص الفني يقوم المكتب المعني بمنح تصريح الرحلة المدرسية لمالك الحافلة أو (المفوض).



وأشارت الدكتورة وشاح أن هذه الآلية معمول بها في الهيئة ويتم تأكيدها سنوياً بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليمات الصادرة عنها بخصوص الرحلات المدرسية.