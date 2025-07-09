إجراءات للتخفيف من آثار تراجع أعداد زوار البترا على المستثمرين وأبناء المجتمع المحلي

وجرى خلال اللقاء بحث التحديات التي تواجه المستثمرين في ظل انخفاض أعداد الزوار إلى البترا، نتيجة التطورات الإقليمية الراهنة، والتي انعكست سلباً على الحركة السياحية والاقتصادية.
وأكد البريزات، حرص السلطة على التواصل المستمر مع القطاع الخاص والاستماع لملاحظاته ومقترحاته، مشيراً إلى أن السلطة تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من آثار الأزمة على المستثمرين وأبناء المجتمع المحلي، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأشار إلى أن السلطة ستواصل دعمها للمشاريع المحلية وتعزيز البيئة الاستثمارية، بما يسهم في الحفاظ على استدامة القطاع السياحي في البترا، مشدداً على أهمية تضافر الجهود في هذه المرحلة الحرجة التي يعاني منها القطاع. من جانبهم، استعرض المستثمرون أبرز التحديات التي يواجهونها في السوق التجاري، مطالبين بتقديم تسهيلات وتحفيزات تسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم، وضمان استمرار أعمالهم في ظل الظروف الراهنة.
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