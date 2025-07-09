إجراءات للتخفيف من آثار تراجع أعداد زوار البترا على المستثمرين وأبناء المجتمع المحلي

الوكيل الإخباري- التقى رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي فارس البريزات، عدداً من المستثمرين وأصحاب المحال التجارية في السوق التجاري بمدينة وادي موسى، وذلك ضمن جهود السلطة المستمرة لمتابعة تداعيات الأزمة الإقليمية على الواقع الاستثماري والسياحي في المنطقة.

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وجرى خلال اللقاء بحث التحديات التي تواجه المستثمرين في ظل انخفاض أعداد الزوار إلى البترا، نتيجة التطورات الإقليمية الراهنة، والتي انعكست سلباً على الحركة السياحية والاقتصادية.



وأكد البريزات، حرص السلطة على التواصل المستمر مع القطاع الخاص والاستماع لملاحظاته ومقترحاته، مشيراً إلى أن السلطة تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من آثار الأزمة على المستثمرين وأبناء المجتمع المحلي، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.