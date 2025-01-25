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إجراء أول عملية كي حراري لعلاج ورم خبيث بالكبد في مركز الأورام العسكري

ارشيفية
عملية كي حراري لورم خبيث في الكبد
السبت، 25-01-2025 09:19 م

الوكيل الإخباري-    أجرى فريق طبي متخصص بعلاج الأورام، أول عملية كي حراري لورم خبيث في الكبد لمريض يبلغ من العمر 86 عاماً.

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وقال أخصائي أول أشعة تشخيصية وعلاج الأورام بالكَي الحراري رائد طبيب محمد الحياري، أن العملية أجريت عن طريق إدخال مسبار الكي عبر جرح صغير بالجلد لا يتجاوز 3-5 مم تحت توجيه جهاز التصوير التلفزيوني، وأُخرج المريض من المستشفى بعد 24 ساعة فقط.

 

كما بيّنت رئيس قسم الأشعة عقيد طبيب مستشار ديانا الجمال، أن صور المتابعة للمريض بالرنين المغناطيسي للكبد أظهرت كَي الورم كاملاً ، مضيفة أن هذه التقنية تعتبر من التقنيات الحديثة في علاج الأورام التي لا يمكن استئصالها جراحيا.

 

 
gnews

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