إجراء أول عملية كي حراري لعلاج ورم خبيث بالكبد في مركز الأورام العسكري

وقال أخصائي أول أشعة تشخيصية وعلاج الأورام بالكَي الحراري رائد طبيب محمد الحياري، أن العملية أجريت عن طريق إدخال مسبار الكي عبر جرح صغير بالجلد لا يتجاوز 3-5 مم تحت توجيه جهاز التصوير التلفزيوني، وأُخرج المريض من المستشفى بعد 24 ساعة فقط.
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