إجراء أول عملية كي حراري لعلاج ورم خبيث بالكبد في مركز الأورام العسكري

الوكيل الإخباري- أجرى فريق طبي متخصص بعلاج الأورام، أول عملية كي حراري لورم خبيث في الكبد لمريض يبلغ من العمر 86 عاماً.

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وقال أخصائي أول أشعة تشخيصية وعلاج الأورام بالكَي الحراري رائد طبيب محمد الحياري، أن العملية أجريت عن طريق إدخال مسبار الكي عبر جرح صغير بالجلد لا يتجاوز 3-5 مم تحت توجيه جهاز التصوير التلفزيوني، وأُخرج المريض من المستشفى بعد 24 ساعة فقط.