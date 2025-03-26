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إجراء أول عملية لاستئصال كُلية بالمنظار في مستشفى النديم

إجراء أول عملية لاستئصال كُلية بالمنظار في مستشفى النديم
إجراء أول عملية لاستئصال كُلية بالمنظار في مستشفى النديم
 
الأربعاء، 26-03-2025 03:06 م

الوكيل الإخباري-    أجرى فريق طبي من مستشفى النديم الحكومي في محافظة مادبا، لأول مرة في المستشفى، عملية جراحية بواسطة المنظار لاستئصال كُلية مريض؛ بسبب وجود ورم كبير فيها.

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وقال مدير المستشفى، الدكتور بهاء الدين الحلالمة، إن إجراء هذه العملية النوعية جاء ضمن توجه وزارة الصحة لتطوير مستشفى النديم والتخفيف عن المواطنين من عناء التحويلات والضغط على المستشفيات المركزية.


من جهته، قال اختصاصي الكُلى والمسالك الذي أشرف على إجراء العملية، الدكتور راشد الخلايلة، إن هذه العملية تُعد من أصعب العمليات وأخطرها التي تُجرى بوساطة المنظار، إذ تتم من خلال أربعة ثقوب صغيرة في البطن بدلاً من الجراحة التقليدية في الخاصرة، مشيرًا إلى أنها تتميز بسرعة تعافي المريض؛ لعدم وجود جرح كبير في البطن.

 
gnews

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