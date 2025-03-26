إجراء أول عملية لاستئصال كُلية بالمنظار في مستشفى النديم

الوكيل الإخباري- أجرى فريق طبي من مستشفى النديم الحكومي في محافظة مادبا، لأول مرة في المستشفى، عملية جراحية بواسطة المنظار لاستئصال كُلية مريض؛ بسبب وجود ورم كبير فيها.

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وقال مدير المستشفى، الدكتور بهاء الدين الحلالمة، إن إجراء هذه العملية النوعية جاء ضمن توجه وزارة الصحة لتطوير مستشفى النديم والتخفيف عن المواطنين من عناء التحويلات والضغط على المستشفيات المركزية.