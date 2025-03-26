إجراء أول عملية لاستئصال كُلية بالمنظار في مستشفى النديم

من جهته، قال اختصاصي الكُلى والمسالك الذي أشرف على إجراء العملية، الدكتور راشد الخلايلة، إن هذه العملية تُعد من أصعب العمليات وأخطرها التي تُجرى بوساطة المنظار، إذ تتم من خلال أربعة ثقوب صغيرة في البطن بدلاً من الجراحة التقليدية في الخاصرة، مشيرًا إلى أنها تتميز بسرعة تعافي المريض؛ لعدم وجود جرح كبير في البطن.
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