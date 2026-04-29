إجراء تحديثات فنية مجدولة على أنظمة مركز الاتصال الوطني من مساء الخميس وحتى صباح الجمعة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن تنفيذ تحديثات فنية مجدولة على أنظمة مركز الاتصال الوطني، وذلك يوم غدٍ الخميس الموافق 30 نيسان 2026، من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الثامنة صباحاً من يوم الجمعة الموافق 1 أيار 2026.





وأوضحت الوزارة أن هذه التحديثات تأتي في إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن تجربة أكثر كفاءة واستجابة.



وبينت الوزارة أنه قد يطرأ انقطاع مؤقت على خدمات مركز الاتصال الوطني خلال فترة تنفيذ التحديثات، داعية المستخدمين إلى أخذ ذلك بعين الاعتبار.





