إجراء جديد حول أسئلة التوجيهي في الأردن

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الوكيل الإخباري- باشر المركز الوطني لتطوير المناهج، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، العمل على تشكيل لجان متخصصة لإعداد جداول مواصفات لبنوك الأسئلة لمباحث: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، وتاريخ الأردن، والتربية الإسلامية. اضافة اعلان





ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، بهدف تحسين كفاءة الاختبارات وجودتها وتطويرها.



واجتمع الدكتور محي الدين توق، رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج، بأعضاء اللجان، حيث أدوا القسم، مؤكدين التزامهم بالأمانة المهنية، والحفاظ على سرية المعلومات، والالتزام بالتشريعات والتوجيهات الصادرة عن المركز.



وأكد الدكتور توق، رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج، أن هذا الإجراء يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة امتحانات الثانوية العامة، حيث تُسهم في تعزيز دقة التقييم وعدالته وضمان تنوع الاختبارات وجودتها بما يخدم أهداف العملية التعليمية.



من جهته، أوضح الدكتور محمد كنانة، القائم بأعمال مدير المركز، أن اللجان ستعمل على إعداد جداول مواصفات معتمدة للمباحث الأربعة لوضع أسئلة ضمن هذه الجداول، وسيتم تجريبها ميدانيًا بالتنسيق مع وزارة التربية لتحليل نتائجها وضمان جودتها قبل اعتمادها في بنك الأسئلة.



ويهدف هذا الإجراء إلى توفير اختبارات ذات مواصفات عالية تسهم في تقييم الطلبة بصورة عادلة، وتحقيق نقلة نوعية في نظام التقييم الوطني.