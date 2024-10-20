إجراء عملية جراحية كبرى لطفل عمره عشرة أيام في مستشفى الأمير هاشم العسكري

وقال مدير المستشفى العميد الطبيب ماجد الصرايرة أن العملية تمثلت بتنظيف تجويف البطن من السوائل الملتهبة وقص الجزء الملتهب والمثقوب من الأمعاء الدقيقة وتوصيل الأمعاء ببعضها من جديد بشكل يحافظ على المسار الصحيح للغذاء.
وأشار العميد الطبيب ماجد الصرايرة إلى أن العملية تكللت بالنجاح، والطفل أبدى تحسن ملحوظ في حياته الطبيعية من حيث الرضاعة والتغذية والإخراج وسيغادر المستشفى قريباً. عرض أقل
-
أخبار متعلقة
-
أسعار الخضار في السوق المركزي الأحد
-
الجيش يحبط محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة
-
الجيش يطرح عطاءً لشراء أنظمة كاميرات مراقبة
-
تعطل إشارة الترخيص على طريق السلط يسبب أزمة سير خانقة
-
ادارة الجسور تُعلن عن تعديل على أوقات عمل جسر الملك حسين
-
أزمة سير خانقة وإصابة بحادث تصادم 3 مركبات على طريق جرش عمان - صور
-
إعلان صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء
-
فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء