إجراء عملية جراحية لترميم عنق مريض بالخدمات الطبية الملكية

وقال المقدم الطبيب محمد الشوبكي، إن المريض، الذي أجريت له العملية، تعرض لحرق تلامسي استمر نحو ساعة أثناء عمله، مضيفا أن المريض أدخل إلى أحد مستشفيات المملكة لمدة عشرة أيام، قبل أن ينقل إلى قسم الحروق والترميم والتجميل في مركز التأهيل الملكي، حيث بدأت بعدها الإجراءات الطبية اللازمة.
وأشار إلى أنه تم اكتشاف وجود جرثومة مقاومة للمضادات الحيوية لدى المريض، وقد جرى التعامل معها وعلاجها، ثم تأهيل المنطقة المصابة تمهيدا لإجراء العملية.
وبين الشوبكي، أن الحرق كان عميقا وامتد إلى عضلة العنق، ونظرا لعدم وجود أنسجة كافية لتغطية الإصابة، تم إجراء عملية جراحية متخصصة باستخدام نسيج من منطقة الصدر، وذلك على عدة مراحل، مؤكدا أن العملية تكللت بالنجاح.
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