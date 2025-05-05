إجراء عملية طبية نوعية بمستشفى الأميرة هيا بنت الحسين العسكري

وبين مستشار جراحة الأطراف العلوية أن المريضة تعاني من اعتلال العصب الأوسط الأيسر نتيجة إصابة قديمة مع فقدان الإحساس في اليد، وتم إجراء عملية نقل العصب وتماثلت للشفاء مع استعادة شبه تامة للمنطقة الحسية المستهدفة، مشيراً إلى أن هذه العملية تعتبر من العمليات النوعية المتقدمة والتي تحتاج إلى خبرة ودقة عالية.
بدوره، قال رئيس دائرة جراحة العظام والمفاصل إنه بإيعاز من مدير عام الخدمات الطبية الملكية، يتم أرسال مستشارين وكوادر طبية متخصصة إلى كافة المستشفيات العسكرية الطرفية لإجراء العمليات النوعية، التي تهدف إلى التخفيف على المرضى من عناء الانتقال إلى مدينة الحسين الطبية والتقليل من قوائم انتظار العمليات.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
-
مجلس النواب يُقر التعامل بالأصول الافتراضية
-
الطفيلة تشهد هطولات مطرية غزيرة
-
وحدة تأمين صحي جديدة في "نقابة الصحفيين"
-
"مستقلة الانتخاب" تبحث إعداد سجلات الناخبين بناء على مكان الإقامة
-
انطلاق فعاليات "أسبوع النزاهة 2025" في جامعة البلقاء التطبيقية
-
مدير الامن العام يرعى تخريج طلبة كلية الدفاع المدني
-
ندوة في المزار الجنوبي حول المخدرات