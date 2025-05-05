إجراء عملية طبية نوعية بمستشفى الأميرة هيا بنت الحسين العسكري

الوكيل الإخباري- أجرى فريق طبي متخصص في مستشفى الأميرة هيا بنت الحسين العسكري بمحافظتي جرش وعجلون، اليوم الاثنين، عملية نوعية على مستوى المملكة لزراعة ونقل عصب حسي انتقائي من العصب الزندي الأيسر إلى العصب الحسي الأوسط الإيسر لمنطقة اليد لاستعادة الإحساس، لمريضة عشرينية تعاني من صعوبة في حركة اليد مما أثر على نشاطات حياتها اليومية.

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وبين مستشار جراحة الأطراف العلوية أن المريضة تعاني من اعتلال العصب الأوسط الأيسر نتيجة إصابة قديمة مع فقدان الإحساس في اليد، وتم إجراء عملية نقل العصب وتماثلت للشفاء مع استعادة شبه تامة للمنطقة الحسية المستهدفة، مشيراً إلى أن هذه العملية تعتبر من العمليات النوعية المتقدمة والتي تحتاج إلى خبرة ودقة عالية.