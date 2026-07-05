إجراء عملية نوعية في مستشفى السلط الجديد

وجاء هذا الإنجاز بتوجيهات من وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، بمتابعة مباشرة من رئيس اختصاص جراحة العظام في وزارة الصحة الدكتور إياد بني طريف، ومدير مستشفى الحسين السلط الجديد الدكتور رامي بشير أبو رمان.
وحظي هذا الإجراء باهتمام خاص وتحضيرات مكثفة استمرت لعدة أسابيع، شملت توفير جميع الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية اللازمة، لضمان إجراء العملية وفق أعلى المعايير الطبية العالمية وتحقيق أفضل النتائج.
وأجريت العملية من قبل فريق طبي متخصص من نخبة كوادر وزارة الصحة الأردنية وجامعة البلقاء التطبيقية، ضم " استشاري جراحة القدم والكاحل، كلية الطب- البلقاء التطبيقية الدكتور محمد خريسات واستشاري جراحة العظام الدكتور عمر العبابنة والدكتور بهاء عقل".
كما شارك في العملية فريق التخدير المكون من الدكتور مجاهد حبوش، والدكتورة لميس الرقاد، إلى جانب كوادر التمريض وفنيي العمليات والأشعة والتخدير، الذين كان لهم دور محوري في إنجاح هذا التدخل الجراحي الدقيق.
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