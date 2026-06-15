إجراء فوري من منتخب النمسا تجاه مدربه قبل مواجهة النشامى في المونديال

08:07 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الاتحاد النمساوي لكرة القدم عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، تجديد عقد المدير الفني للمنتخب الأول، رالف رانغنيك. اضافة اعلان





وقال اتحاد كرة القدم في النمسا إن المدرب، البالغ من العمر 67 عامًا، سيرتبط معه حتّى عام 2028.



وقاد رانغنيك منتخب النمسا في 45 مباراة منذ عام 2022، حقق الفوز في 27 مقابل الهزيمة في 10 والتعادل في 8.



وجاء هذا القرار قبل أيام من مواجهة منتخب النمسا لمنتخب النشامى في افتتاح مشواره ضمن بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



ويحتضن ملعب "ليفاي" المواجهة بين لاعبي رالف رانغنيك و"النشامى" عند السابعة من صباح الأربعاء المقبل.



ويقع منتخب النمسا في المجموعة العاشرة ضمن الدور الأول، والتي تضم أيضاً كل من حامل اللقب، الأرجنتين، والجزائر.







