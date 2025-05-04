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إجلاء مئات السياح من البترا بسبب الأمطار الغزيرة والسيول

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 04-05-2025 10:32 م

الوكيل الإخباري-    أجلت سلطة إقليم البترا التنموي اليوم الأحد، مئات السياح من مدينة البترا الأثرية بعد تساقط أمطار غزيرة أدت إلى تشكّل السيول في عدد من مناطق الإقليم، ضمن تدابير احترازية لضمان سلامة الزوار.

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وأكد مفوض إدارة شؤون المحمية والسياحة في سلطة إقليم البترا، يزن محادين، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن السلطة أوقفت بيع تذاكر الدخول للموقع الأثري من بعد ظهر اليوم؛ ضمانا لسلامة السياح.
وقال محادين إن عدد السياح الذين زاروا الموقع الأثري اليوم بلغ 1785 سائحا، أجلت كوادر الدفاع المدني معظمهم ممن كانوا يتجولون أمام الخزنة والسيق ومنطقة الرصاصة والدير وسطوح النبي هارون، مؤكدا عدم تسجيل أي إصابات تذكر بين جميع السياح الذين جرى إجلاؤهم.


وأوضحت السلطة أن عملية الإجلاء تمت بسلاسة ووفق أعلى درجات السلامة، مشيرة إلى أنها تتابع تطورات الحالة الجوية عن كثب، وقد رفعت جاهزيتها تحسباً لأي طارئ.


ودعت السلطة المواطنين والزوار إلى الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة، وتجنب الاقتراب من مجاري السيول والمناطق المنخفضة، مشددة على أن سلامة الزوار والمواطنين تأتي في مقدمة أولوياتها.

 
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