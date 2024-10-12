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إجلاء 35 مواطناً أردنياً من لبنان

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
السبت، 12-10-2024 04:46 م

الوكيل الإخباري-   استمراراً بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، أعلنت وزارة الخارجية و شؤون المغتربين اليوم إجلاء ٣٥ مواطناً أردنياً من الجمهورية اللبنانية الشقيقة، عبر طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، كانت قد سيرت إلى مطار رفيق الحريري الدولي اليوم حاملة على متنها ١٥ طناً من المساعدات الإنسانية للشعب اللبناني الشقيق، حيث تعد هذه الطائرة الثامنة من طائرات المساعدات الأردنية، ليصل إجمالي المساعدات المقدمة إلى لبنان منذ بدء العدوان الإسرائيلي عليه إلى ١٢٥ طناً من المواد الغذائية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية.

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وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إن عدد الأردنيين الذين تم إجلاؤهم من لبنان عبر طائرتين لسلاح الجو الملكي ٧٩ مواطناً وجميعهم ممن سجلوا على المنصة الإلكترونية الخاصة بالإجلاء لدى السفارة الأردنية في لبنان. موضحاً بأنه ومنذ بداية شهر آب الماضي إلى الآن وصل ٣٢٨٥ مواطناً أردنياً إلى المملكة قادمين من لبنان، من خلال مطار الملكة علياء الدولي، بالإضافة إلى الأعداد التي وصلت براً من خلال مركز حدود جابر.


وبين السفير القضاة أن السفارة الأردنية في بيروت، وبالتنسيق مع سلطة الطيران المدني، تتعاون مع شركة طيران الشرق الأوسط في تسيير رحلات إضافية إلى المملكة وتخصيص مقاعد خاصة للمواطنين الأردنيين الراغبين في العودة إلى المملكة، إضافة إلى المساعدة في تأمين العودة براً إلى المملكة من خلال أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

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