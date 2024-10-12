إجلاء 35 مواطناً أردنياً من لبنان

الوكيل الإخباري- استمراراً بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، أعلنت وزارة الخارجية و شؤون المغتربين اليوم إجلاء ٣٥ مواطناً أردنياً من الجمهورية اللبنانية الشقيقة، عبر طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، كانت قد سيرت إلى مطار رفيق الحريري الدولي اليوم حاملة على متنها ١٥ طناً من المساعدات الإنسانية للشعب اللبناني الشقيق، حيث تعد هذه الطائرة الثامنة من طائرات المساعدات الأردنية، ليصل إجمالي المساعدات المقدمة إلى لبنان منذ بدء العدوان الإسرائيلي عليه إلى ١٢٥ طناً من المواد الغذائية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية.

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وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إن عدد الأردنيين الذين تم إجلاؤهم من لبنان عبر طائرتين لسلاح الجو الملكي ٧٩ مواطناً وجميعهم ممن سجلوا على المنصة الإلكترونية الخاصة بالإجلاء لدى السفارة الأردنية في لبنان. موضحاً بأنه ومنذ بداية شهر آب الماضي إلى الآن وصل ٣٢٨٥ مواطناً أردنياً إلى المملكة قادمين من لبنان، من خلال مطار الملكة علياء الدولي، بالإضافة إلى الأعداد التي وصلت براً من خلال مركز حدود جابر.