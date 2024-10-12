إجلاء 35 مواطناً أردنياً من لبنان

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إن عدد الأردنيين الذين تم إجلاؤهم من لبنان عبر طائرتين لسلاح الجو الملكي ٧٩ مواطناً وجميعهم ممن سجلوا على المنصة الإلكترونية الخاصة بالإجلاء لدى السفارة الأردنية في لبنان. موضحاً بأنه ومنذ بداية شهر آب الماضي إلى الآن وصل ٣٢٨٥ مواطناً أردنياً إلى المملكة قادمين من لبنان، من خلال مطار الملكة علياء الدولي، بالإضافة إلى الأعداد التي وصلت براً من خلال مركز حدود جابر.
وبين السفير القضاة أن السفارة الأردنية في بيروت، وبالتنسيق مع سلطة الطيران المدني، تتعاون مع شركة طيران الشرق الأوسط في تسيير رحلات إضافية إلى المملكة وتخصيص مقاعد خاصة للمواطنين الأردنيين الراغبين في العودة إلى المملكة، إضافة إلى المساعدة في تأمين العودة براً إلى المملكة من خلال أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة.
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