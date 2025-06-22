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إحالات إلى التقاعد وإنهاء خدمات في التربية- أسماء

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأحد، 22-06-2025 08:13 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية-    قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة إنهاء خدمات موظفين في الوزارة.

وجاء القرار إنهاء الخدمات لاستكمال شروط الحصول على راتب التقاعد المبكر ولبلوغ السن القانونية بالإضافة لترفيع عدد ممن استحقوا الدرجات التي تلي درجاتهم الحالية.

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وتاليا الاسماء:

 


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