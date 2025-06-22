إحالات إلى التقاعد وإنهاء خدمات في التربية- أسماء

وجاء القرار إنهاء الخدمات لاستكمال شروط الحصول على راتب التقاعد المبكر ولبلوغ السن القانونية بالإضافة لترفيع عدد ممن استحقوا الدرجات التي تلي درجاتهم الحالية.
وتاليا الاسماء:
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