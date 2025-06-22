إحالات إلى التقاعد وإنهاء خدمات في التربية- أسماء

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية- قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة إنهاء خدمات موظفين في الوزارة.



وجاء القرار إنهاء الخدمات لاستكمال شروط الحصول على راتب التقاعد المبكر ولبلوغ السن القانونية بالإضافة لترفيع عدد ممن استحقوا الدرجات التي تلي درجاتهم الحالية.

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