إحالة أمين عام وزارة التربية والتعليم ومدير الخط الحجازي إلى التقاعد

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الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء، الأحد، إحالة أمين عام وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم المهني والتقني محمد صبحي محمد غيث، ومدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي زاهي أحمد عبد الرحمن خليل إلى التقاعد. اضافة اعلان







