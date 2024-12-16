إحالة المتسبب بحريق مخلفات زراعية بإربد إلى الإدعاء العام

الوكيل الإخباري- أحال محافظ إربد، الدكتور رضوان العتوم، اليوم الاثنين، الشخص المتسبب بإشعال نيران في مخلفات زراعية تحتوي على بقايا مادة الكبريت إلى الادعاء العام، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

اضافة اعلان



وأكد العتوم، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الحاكمية الإدارية ستتخذ إجراء إداريا بحق المتسبب لمنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تؤثر على الصحة العامة والبيئة.



وكانت لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة ومديرية الدفاع المدني والشرطة البيئية تتبعت مصدر الرائحة التي انتشرت مساء أمس الأحد في أجواء إربد والتي تشبه رائحة مادة الكبريت.