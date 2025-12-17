إحالة تقرير فحوصات مدافئ الغاز إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية

01:41 م

الوكيل الإخباري- قررت وزارة الصناعة والتجارة، الأربعاء، إحالة تقرير فحوصات الجمعية العلميَّة الملكية حول موضوع مدافئ الغاز التي تسبَّبت بحالات وفاة واختناق إلى الجهات القضائيَّة لاستكمال الإجراءات القانونية.





وأظهرت النَّتائج الأوليَّة للفحوصات أنَّ جميع المدافئ التي تسبَّبت بحالات الاختناق والوفاة مستعملة، وفيها خللٌ في عمليَّة الاحتراق يؤدِّي إلى زيادة نسب غازّ أوَّل أوكسيد الكربون في الهواء بالإضافة إلى عطل في حسَّاس الأوكسجين، وأنَّ معظم هذه المدافئ لم تستخدم فيها خراطيم (برابيش) خاصَّة بالغاز أو منظِّمات (ساعات) خاصَّة بها.



وعقد رئيس الوزراء جعفر حسَّان، اجتماع متابعة للوقوف على النتائج الأوليَّة لتقرير فحوصات الجمعيَّة العلميَّة الملكيَّة حول موضوع مدافئ الغاز التي تسبَّبت بحالات وفاة واختناق.

