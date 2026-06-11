إحالة عدد من ضباط الأمن العام إلى التقاعد - أسماء

12:20 م

الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء إحالة عدد من الضباط في مديرية الأمن العام التالية أسماؤهم إلى التقاعد: اضافة اعلان





العميد محمد عودة الفاضل

العميد ياسر محمد مسعود

العميد فراس حمدو مسلم

العميد فواز سالم خلف

العميد عماد ماجد سعيد

العميد قيس فايض قطيش

العميد القاضي عماد إبراهيم أحمد

العميد الركن فاروق محمد عبد الرحيم

العميد محمود عبد الكريم أحمد

العقيد المهندس موسى حامد محمد

العقيد إبراهيم عقلة إبراهيم

العقيد ميلاد جميل محمد

العقيد المهندس سلطان عمران أحمد

العقيد المهندس شادي شكري خليل

العقيد حكمت أحمد ربيع

العقيد القاضي أيمن محمد سالم

العقيد الركن محمد خير رضوان محمد

العقيد المهندس أنس مشعل نايف

العقيد نعمان عبد الكريم عبد القادر

العقيد المهندس أيمن جهاد فوزي

العقيد محمد طالب سالم

العقيد محمد عبد الله أحمد

العقيد خالد غصاب أحمد

العقيد ثروة فياض أحمد

العقيد المهندس فيصل علي محمود





