 
الثلاثاء 2024-10-22 09:58 م
 
 

إحالة عطاءات صيانة مدارس بقيمة 4.400 مليون دينار

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الثلاثاء، 22-10-2024 08:40 م

الوكيل الإخباري-   أحالت دائرة العطاءات الحكومية، اليوم الثلاثاء، العطاء الخاص بأعمال الصيانة للمدارس الحكومية، بقيمة بلغت 4.400 مليون دينار.

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وقال مدير عام الدائرة، المهندس محمود هاشم خليفات، في بيان صحفي، إنه تمت إحالة العطاء الخاص بصيانة المدارس الحكومية التابعة لـ 42 مديرية في وزارة التربية والتعليم، والذي يتكون من 8 حزم، بقيمة 4.400 مليون دينار لصيانة المدارس الحكومية في المملكة، حيث تعتبر الاتفاقية الإطارية نهجًا أكثر كفاءة في إدارة صيانة المدارس الحكومية.


وأوضح خليفات أنه يتم ضمان تخصيص الموارد بكفاءة وإعطاء الأولوية لمهام الصيانة الملحة وذات التأثير الكبير، وذلك من خلال وجود إجراءات موحدة لضمان تنفيذ مهام الصيانة بشكل متسق وجودة عالية وتقليل التباين وتحسين النتائج الإجمالية.


وأكد أن تخصيص الموارد بكفاءة باستخدام الإتفاقية الإطارية يضمن تخصيص الموارد المالية والمادية على أساس تقييمات قائمة على البيانات لاحتياجات الصيانة، ويمكن للمدارس ذات الاحتياجات الأعلى أو القضايا الحرجة أن تحصل على الأولوية، مما يضمن معالجة المشكلات الأكثر إلحاحًا أولاً.

 
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