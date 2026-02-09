الإثنين 2026-02-09 03:01 م

إحالة عطاء تأسيس طبقة إسفلتية لشوارع في إربد بتكلفة 504 آلاف دينار

الإثنين، 09-02-2026 01:56 م
الوكيل الإخباري- أحالت بلدية اربد الكبرى، عطاء تنفيذ أعمال تأسيس طبقة إسفلتية سائلة لعدد من شوارع مدينة اربد ومناطقها الخارجية، بتكلفة تبلغ 504 آلاف دينار، وفق مديرة العطاءات في البلدية المهندسة إيناس حداد.اضافة اعلان


وقالت حداد، إن مدة تنفيذ العطاء الذي صادقت عليه وزارة الإدارة المحلية،تصل إلى 175 يوما من تاريخ منح المقاول أمر المباشرة بالعمل.

من جهته، أكد مساعد رئيس البلدية للشؤون الهندسية، المهندس منيف خريس، أن طرح العطاء وإحالته جاء استجابة للحاجة الماسة إليه، لا سيما بعد استحداث البلدية عددا من الطرق في مناطق مختلفة ضمن حدودها.

وأوضح أن البلدية كانت قد عملت خلال فترات سابقة على تعزيز هذه الطرق بطبقة أولى من الفرشيات، إلا أنها بدأت تعاني من تآكل مستمر وتطاير للغبار، ما ألحق الضرر بمستخدميها وبالقاطنين في محيطها.

وبين خريس،أن أعمال العطاء تشمل تنفيذ الصيانة على ثلاث مراحل، تبدأ بتقديم وتوريد مادة الحصمة "البيسكورس"، تليها مرحلة رش مادة الزفتة السائلة، ثم تنفيذ وجهين ختاميين، بهدف الحفاظ على جسم الطريق، والحد من تطاير الأتربة والغبار، وتسهيل حركة المركبات على تلك الطرق .
 
 


