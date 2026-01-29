إحالة محافظ إربد العتوم على التقاعد

تم نسخ الرابط

تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء الموافقة على إحالة محافظ إربد رضوان العتوم على التقاعد اعتبارا من تاريخ 2026/2/1 لبلوغه السن القانونية.

اضافة اعلان

وتاليا تفاصيل القرار: