الخميس 2026-01-22 03:53 م

إحالة مديري مدارس ومعلمين ومشرفين تربويين إلى التقاعد - أسماء

الخميس، 22-01-2026 02:39 م

الوكيل الإخباري-  قرر مجلس الوزراء الموافقة على إحالة الموظفين المذكورين تالياً بعد ترفيعهم للدرجة الأعلى إلى التقاعد بناء على طلبهم.

وتالياً الأسماء والتفاصيل:

Image1_1202622143747438463087.jpg
Image2_1202622143747438463087.jpg 

 
 


