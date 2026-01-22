إحالة مديري مدارس ومعلمين ومشرفين تربويين إلى التقاعد - أسماء

الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء الموافقة على إحالة الموظفين المذكورين تالياً بعد ترفيعهم للدرجة الأعلى إلى التقاعد بناء على طلبهم.



وتالياً الأسماء والتفاصيل:

اضافة اعلان