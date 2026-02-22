إحالة موظفين بلدية إربد إلى لجان التحقيق بعد مشاجرة خلال الدوام

وأكد الناطق الإعلامي للبلدية غيث التل أن البلدية تابعت الحادثة منذ لحظاتها الأولى، موضحًا أن ما جرى يُعد حادثًا عابرًا لم يؤثر على سير العمل أو يعيقه، إلا أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا وتحويل الموظفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ العقوبة المناسبة بحقهما.
وشدد التل على أن هذه السلوكيات لا تمثل بلدية إربد ولا نهجها في ترسيخ الرسائل الإيجابية والابتعاد عن أي ممارسات سلبية، لا سيما خلال أوقات الدوام، مؤكّدًا التزام البلدية بمبدأ الشفافية والمكاشفة أمام المواطنين ورفضها الكامل لمثل هذه التصرفات أياً كان مصدرها.
-
أخبار متعلقة
-
الرئيس الألباني يزور المدرج الروماني وجبل القلعة
-
إصلاحات حكومية متعددة لتعزيز الشفافية والكفاءة وتحسين بيئة الأعمال في الأردن
-
إطلاق مشروع التحول الرقمي في وزارة العمل
-
بلدية مادبا تضبط 30 مخالفة في الأسواق منذ بداية رمضان
-
إعلان هام من التعليم العالي حول نتائج الترشيح الأولي للمنح الهنغارية
-
انطلاق أولى الرحلات ضمن بعثة الملكة رانيا العبدالله لأداء مناسك العمرة
-
إجراءات جديدة لتنظيم بيع زيت الزيتون ومنع الازدحام
-
652 ألف دينار لإيصال الكهرباء لـ 131 منزلًا وموقعًا عبر فلس الريف