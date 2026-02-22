إحالة موظفين بلدية إربد إلى لجان التحقيق بعد مشاجرة خلال الدوام

12:58 م

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية إربد الكبرى إحالة اثنين من موظفيها إلى لجان التحقيق المختصة، عقب مشاجرة وقعت بينهما أثناء العمل وتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي فجر الأحد. اضافة اعلان





وأكد الناطق الإعلامي للبلدية غيث التل أن البلدية تابعت الحادثة منذ لحظاتها الأولى، موضحًا أن ما جرى يُعد حادثًا عابرًا لم يؤثر على سير العمل أو يعيقه، إلا أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا وتحويل الموظفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ العقوبة المناسبة بحقهما.



وشدد التل على أن هذه السلوكيات لا تمثل بلدية إربد ولا نهجها في ترسيخ الرسائل الإيجابية والابتعاد عن أي ممارسات سلبية، لا سيما خلال أوقات الدوام، مؤكّدًا التزام البلدية بمبدأ الشفافية والمكاشفة أمام المواطنين ورفضها الكامل لمثل هذه التصرفات أياً كان مصدرها.





