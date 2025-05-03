إحالة موظفين في التربية إلى التقاعد المبكر - أسماء

الوكيل الإخباري- قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة إنهاء خدمات 33 موظفا لاستكمالهم شروط الحصول على راتب التقاعد المبكر من حيث العمر وعدد الاشتراكات.



ووجه محافظة كتابا الى مدراء الادارات لابلاغ الموظفين بالقرار ومراجعة الوزارة لتسوية حقوقهم المالية مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

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