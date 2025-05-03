السبت 2025-05-03 11:47 ص
 

إحالة موظفين في التربية إلى التقاعد المبكر - أسماء

وزير التربية والتعليم عزمي محافظة
عزمي محافظة
 
السبت، 03-05-2025 09:18 ص

الوكيل الإخباري-   قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة إنهاء خدمات 33 موظفا لاستكمالهم شروط الحصول على راتب التقاعد المبكر من حيث العمر وعدد الاشتراكات.

ووجه محافظة كتابا الى مدراء الادارات لابلاغ الموظفين بالقرار ومراجعة الوزارة لتسوية حقوقهم المالية مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

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