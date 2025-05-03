إحالة موظفين في التربية إلى التقاعد المبكر - أسماء

ووجه محافظة كتابا الى مدراء الادارات لابلاغ الموظفين بالقرار ومراجعة الوزارة لتسوية حقوقهم المالية مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
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