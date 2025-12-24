إحالة 16 شخصا أثاروا النعرات الدينية والطائفية لمحافظ العاصمة

الخميس 2025-12-25 12:13 ص

الأربعاء، 24-12-2025 11:05 م
الوكيل الإخباري-  أكد مصدر أمني، مساء الأربعاء، أن الجهات الأمنية أحالت 16 شخصا لمحافظ العاصمة بعد إثارتهم لخطابات الكراهية والنعرات الدينية والطائفية عبر منشورات أساءت للأعياد المسيحية.اضافة اعلان


وشدد ذات المصدر انه لن يتم التهاون مع أي شحص يقوم بتلك المخالفات التي تعكر الصفو العام والسلم المجتمعي وتسيء لفئة من نسيج المجتمع الأردني وتحت اي ظرف كان.

وأشار إلى أن الجهات الأمنية ما زالت ترصد اية منشورات تثير الفتن والنعرات الدينية وستلاحق ناشريها ومعيدي بثها واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.
 
 


