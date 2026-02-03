إحالة 25 ممارسا مخالفا لمهنة طب الأسنان إلى المدعي العام

وأكدت نقيب أطباء الأسنان، الدكتورة آية الأسمر، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر النقابة اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة ولجانها النقابية، أن النقابة أحالت 25 ملفًا تتعلق بانتحال صفة طبيب أسنان إلى الجهات القضائية المختصة.
وبينت ان الملفات شملت أطباء غير حاصلين على تصاريح مزاولة المهنة، من بينهم أطباء من جنسيات مختلفة وطلبة امتياز، إضافة إلى ملفات لأشخاص لا تربطهم أي صلة بمهنة طب الأسنان ويمارسون العلاج والكشف ووضع خطط علاج دون أي سند قانوني.
