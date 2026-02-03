إحالة 25 ممارسا مخالفا لمهنة طب الأسنان إلى المدعي العام

الوكيل الإخباري- تعكف نقابة أطباء الأسنان على إعداد ملف شامل حول الصفحات الوهمية والإعلانات الطبية المضللة التي تروج لمعالجات غير قانونية أو لخصومات تخالف لائحة الأجور المعتمدة، وذلك بالتنسيق مع وحدة الجرائم الإلكترونية وهيئة الإعلام، لما تشكله هذه الإعلانات من إساءة مباشرة للمواطنين.

اضافة اعلان



وأكدت نقيب أطباء الأسنان، الدكتورة آية الأسمر، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر النقابة اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة ولجانها النقابية، أن النقابة أحالت 25 ملفًا تتعلق بانتحال صفة طبيب أسنان إلى الجهات القضائية المختصة.