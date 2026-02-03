الثلاثاء 2026-02-03 10:17 م

إحالة 25 ممارسا مخالفا لمهنة طب الأسنان إلى المدعي العام

نقابة أطباء الأسنان
نقابة أطباء الأسنان
 
الثلاثاء، 03-02-2026 09:08 م

الوكيل الإخباري-   تعكف نقابة أطباء الأسنان على إعداد ملف شامل حول الصفحات الوهمية والإعلانات الطبية المضللة التي تروج لمعالجات غير قانونية أو لخصومات تخالف لائحة الأجور المعتمدة، وذلك بالتنسيق مع وحدة الجرائم الإلكترونية وهيئة الإعلام، لما تشكله هذه الإعلانات من إساءة مباشرة للمواطنين.

وأكدت نقيب أطباء الأسنان، الدكتورة آية الأسمر، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر النقابة اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة ولجانها النقابية، أن النقابة أحالت 25 ملفًا تتعلق بانتحال صفة طبيب أسنان إلى الجهات القضائية المختصة.


وبينت ان الملفات شملت أطباء غير حاصلين على تصاريح مزاولة المهنة، من بينهم أطباء من جنسيات مختلفة وطلبة امتياز، إضافة إلى ملفات لأشخاص لا تربطهم أي صلة بمهنة طب الأسنان ويمارسون العلاج والكشف ووضع خطط علاج دون أي سند قانوني.

 
 


