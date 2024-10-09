إحباط تسلل مسيرة تحمل مخدرات في الجنوب

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب مواد مخدرة على الواجهة الغربية للمملكة بواسطة طائرة مسيرة "درون".

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وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: "إن طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وتم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".



وأضاف المصدر أن القوات المسلحة الأردنية مستمرة في تسخير إمكاناتها وقدراتها للتصدي لمثل هذه المحاولات التي تستهدف الأمن الوطني، مشيراً إلى أن قوات حرس الحدود تستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية لتنفيذ واجباتها على مختلف الواجهات الحدودية للمملكة.