إحباط تهريب مخدرات بوساطة مسيّرة في المنطقة العسكرية الجنوبية

وأضاف المصدر أن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، قامت بتطبيق قواعد الاشتباك بعد رصد الطائرة ومتابعتها، وتم التعامل معها وإسقاط الطائرة داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لمنع حالات التسلل والتهريب، حفاظا على أمن المملكة الأردنية الهاشمية واستقرارها.
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