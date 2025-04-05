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إحباط تهريب مخدرات بوساطة مسيّرة في المنطقة العسكرية الجنوبية

القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الاردنية
 
السبت، 05-04-2025 03:52 م

الوكيل الإخباري-   صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية– الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت ظهر السبت، من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بوساطة طائرة مسيّرة على واجهتها الغربية، ضمن منطقة مسؤوليتها.

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وأضاف المصدر أن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، قامت بتطبيق قواعد الاشتباك بعد رصد الطائرة ومتابعتها، وتم التعامل معها وإسقاط الطائرة داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.


وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لمنع حالات التسلل والتهريب، حفاظا على أمن المملكة الأردنية الهاشمية واستقرارها.

 
gnews

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