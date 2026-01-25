الأحد 2026-01-25 06:40 م

إحباط تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة على الواجهة الغربية

شعار القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
 
الأحد، 25-01-2026 06:16 م

الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، الأحد، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة (درون) على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات.

اضافة اعلان


وجرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قبل قوات حرس الحدود، وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

جيلي تستعد لإطلاق سيارتها الكهربائية الجديدة في السوق الأردني

أخبار الشركات جيلي تستعد لإطلاق سيارتها الكهربائية الجديدة في السوق الأردني

شعار القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية إحباط تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة على الواجهة الغربية

رئيس مجلس النواب مازن القاضي

شؤون برلمانية القاضي يرعى في جامعة آل البيت يوماً علميا حول الاقتصاد الرقمي

ب

شؤون برلمانية كتلة مبادرة النيابية تناقش الدراسة الاكتوارية للضمان الاجتماعي

f

شؤون برلمانية "فلسطين النيابية" تزور مخيم الوحدات للاطلاع على واقع الخدمات

العيسوي: تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين أولوية ملكية وسيتم دراسة ومتابعة أولويات المحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصة

أخبار محلية متابعة للزيارة الملكية لإربد .. رئيس الديوان الملكي يلتقي 250 شخصية من المحافظة

ل

شؤون برلمانية "الحوار الشبابي" في الأعيان تطلع على خطط وزارة الشباب وبرامجها

ل

أخبار محلية "الأمانة": استكمال المرحلة الرابعة من مشروع المحطة



 






الأكثر مشاهدة