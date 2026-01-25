إحباط تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة على الواجهة الغربية

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، الأحد، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة (درون) على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات.

