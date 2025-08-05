إحباط تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرتين مسيرتين على الواجهة الغربية

الوكيل الإخباري- صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت صباح الثلاثاء، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرتين مسيّرتين (درون) على الواجهة الغربية، وضمن منطقة مسؤوليتها.

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وأضاف المصدر أن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، رصدت الطائرتين وطبقت قواعد الاشتباك، وتم التعامل معهما وإسقاطهما داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.