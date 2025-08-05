إحباط تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرتين مسيرتين على الواجهة الغربية

وأضاف المصدر أن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، رصدت الطائرتين وطبقت قواعد الاشتباك، وتم التعامل معهما وإسقاطهما داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وأكّد المصدر أن القوات المسلحة تتعامل بكل قوة وحزم مع أي محاولة تسلل أو تهريب، ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.
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