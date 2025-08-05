الأربعاء 2025-08-06 02:07 ص
 

إحباط تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرتين مسيرتين على الواجهة الغربية

المواد المضبوطة
المواد المضبوطة
 
الثلاثاء، 05-08-2025 04:13 م

الوكيل الإخباري-   صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت صباح الثلاثاء، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرتين مسيّرتين (درون) على الواجهة الغربية، وضمن منطقة مسؤوليتها.

اضافة اعلان


وأضاف المصدر أن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، رصدت الطائرتين وطبقت قواعد الاشتباك، وتم التعامل معهما وإسقاطهما داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.


وأكّد المصدر أن القوات المسلحة تتعامل بكل قوة وحزم مع أي محاولة تسلل أو تهريب، ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يهدد بسيطرة الحكومة على العاصمة واشنطن .. ما القصة ؟

ل

منوعات تقرير خفر السواحل حول غرق الغواصة "تيتان" يكشف عن مفاجأة صادمة

ل

أخبار محلية 5428 شكوى عمالية عبر منصة "حماية"

طائرة تدريب واستطلاع - تعبيرية

عربي ودولي الجزائر .. مقتل 4 أشخاص في سقوط طائرة بمطار جيجل

G

أسواق ومال ترامب يستبعد بيسنت من رئاسة الاحتياطي الفيدرالي

طائرات في سماء غزة _ أرشيف

فلسطين طائرات بريطانية تواصل التحليق فوق غزة .. ما الهدف ؟

ا

عربي ودولي ترامب: أريد سحب الولايات المتحدة من النزاع الأوكراني وهذه ليست حربي

إنزال جوي لمساعدات فوق غزة

عربي ودولي مسؤولون: ترامب يخطط لتولي إدارة الجهود الإنسانية في غزة



 
 





الأكثر مشاهدة