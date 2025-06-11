الأربعاء 2025-06-11 03:51 م
 

إحباط عملية تسلل وتهريب كميات كبيرة من المخدرات من سوريا

القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي
القوات المسلحة الأردنية
 
الأربعاء، 11-06-2025 02:36 م

الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم الأربعاء، ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.
وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي: "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت من إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة".

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وبين المصدر أنه تم رصد مجموعة من المهربين تحاول اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، تحركت على أثرها دوريات رد الفعل السريع مطبقة قواعد الاشتباك ما أدى إلى تراجعهم داخل العمق السوري وبتكثيف عمليات البحث والتفتيش تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.


وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لمنع مختلف عمليات التسلل والتهريب، ومنع كل من تسول له نفسه النيل من أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.
المملكة

 
gnews

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