إحباط محاولة اختراق سيبراني استهدفت موقع معهد الإعلام الأردني

وأكد الصمادي اليوم أن المعالجة الفنية والسيبرانية لعملية الاختراق تمت بالتنسيق مع إدارة المعهد، ولم تمتد أكثر من دقائق، وتم احتواء الأثر بشكل كامل دون أي تأثير جوهري على استمرارية الخدمات أو سلامة البيانات.
وبيّن أنه لم يرد إلى المركز أي بلاغ يتعلق بمحاولات اختراق استهدفت مواقع إلكترونية رسمية أخرى، مؤكدًا أن منظومة الرصد والمراقبة الوطنية تعمل على مدار الساعة لرصد أي نشاطات سيبرانية مشبوهة والتعامل معها وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأشار الصمادي إلى أنه، وفي ضوء التطورات الإقليمية، تم إبلاغ كافة المؤسسات الوطنية والقطاعات الحيوية والحرجة بضرورة رفع مستوى الجاهزية السيبرانية، وتعزيز الإجراءات الوقائية، والتأكد من تحديث الأنظمة والنسخ الاحتياطية، وتفعيل خطط استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات.
وشدد على أهمية التنسيق الفوري مع المركز عند الاشتباه بأي حادث سيبراني أو رصد أي مؤشرات تهديد، والإبلاغ عبر القنوات المعتمدة للمركز أو من خلال هاتف الطوارئ المخصص على الرقم (065900500)، لضمان سرعة الاستجابة وتقليل المخاطر المحتملة.
