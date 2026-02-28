الأحد 2026-03-01 12:19 ص

إحباط محاولة اختراق سيبراني استهدفت موقع معهد الإعلام الأردني

السبت، 28-02-2026 11:19 م
الوكيل الإخباري-   أكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس محمد الصمادي أن الفرق الفنية المختصة تمكنت مساء اليوم السبت من إحباط محاولة اختراق سيبراني لأحد الروابط الداخلية لموقع معهد الإعلام الأردني، مشيرًا إلى أن الاستجابة تمت بشكل فوري.اضافة اعلان


وأكد الصمادي اليوم أن المعالجة الفنية والسيبرانية لعملية الاختراق تمت بالتنسيق مع إدارة المعهد، ولم تمتد أكثر من دقائق، وتم احتواء الأثر بشكل كامل دون أي تأثير جوهري على استمرارية الخدمات أو سلامة البيانات.

وبيّن أنه لم يرد إلى المركز أي بلاغ يتعلق بمحاولات اختراق استهدفت مواقع إلكترونية رسمية أخرى، مؤكدًا أن منظومة الرصد والمراقبة الوطنية تعمل على مدار الساعة لرصد أي نشاطات سيبرانية مشبوهة والتعامل معها وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وأشار الصمادي إلى أنه، وفي ضوء التطورات الإقليمية، تم إبلاغ كافة المؤسسات الوطنية والقطاعات الحيوية والحرجة بضرورة رفع مستوى الجاهزية السيبرانية، وتعزيز الإجراءات الوقائية، والتأكد من تحديث الأنظمة والنسخ الاحتياطية، وتفعيل خطط استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات.

وشدد على أهمية التنسيق الفوري مع المركز عند الاشتباه بأي حادث سيبراني أو رصد أي مؤشرات تهديد، والإبلاغ عبر القنوات المعتمدة للمركز أو من خلال هاتف الطوارئ المخصص على الرقم (065900500)، لضمان سرعة الاستجابة وتقليل المخاطر المحتملة.
 
 


