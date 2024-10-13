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إحباط محاولة تهريب مخدرات بواسطة درون بالمنطقة العسكرية الجنوبية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
الأحد، 13-10-2024 10:20 ص

الوكيل الإخباري - صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت فجر اليوم الأحد، على واجهتها الغربية محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة (درون).

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وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة بطريقة غير مشروعة، وتم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط حمولة الطائرة داخل الأراضي الأردنية، مبيناً أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.


وأكد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها وصول هذه المواد المخدرة إلى أبناء الوطـــن والتأثير على مواطنيه.

 
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