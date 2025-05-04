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إحباط محاولة تهريب 16 كيلو غراما من المارغوانا عبر مطار الملكة علياء

مواد مخدرة
مواد مخدرة
 
الأحد، 04-05-2025 05:13 م
الوكيل الإخباري-   صرح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية بأن كوادر دائرة الجمارك الاردنية وادارة مكافحة المخدرات العاملة في مطار الملكة علياء الدولي / الركاب وبالتعاون  مع الاجهزة الامنية تمكنت من احباط محاولة تهريب 16 كيلو غرام من مادة المارجوانا  المخدرة حيث تم الاشتباه باحد المسافرين والذي يحمل جنسية احدى دول شرق آسيا قادماً من احدى الدول العربية، وبعد تفتيشه بشكل دقيق عُثر بحوزته على الكمية المذكورة من المادة  المخدرة حيث تم ضبطه وتسليم المواد المضبوطة الى ادارة مكافحة المخدرات لإستكمال المقتضى القانوني. اضافة اعلان


وتؤكد دائرة الجمارك الاردنية على جاهزيتها في التصدي لأية محاولة لإدخال اية مواد ممنوعة او ضارة حماية للوطن والمواطن وبالتشارك  مع الاجهزة الأمنية العاملة في كافة المراكز الحدودية.
 
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