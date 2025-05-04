إحباط محاولة تهريب 16 كيلو غراما من المارغوانا عبر مطار الملكة علياء

وتؤكد دائرة الجمارك الاردنية على جاهزيتها في التصدي لأية محاولة لإدخال اية مواد ممنوعة او ضارة حماية للوطن والمواطن وبالتشارك مع الاجهزة الأمنية العاملة في كافة المراكز الحدودية.
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