إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات في المنطقة الشرقية

12:51 م

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر الأربعاء على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا. اضافة اعلان





ووفق البيان جرى رصد البالونات من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.





