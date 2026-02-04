إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات في المنطقة الشرقية

ووفق البيان جرى رصد البالونات من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
-
